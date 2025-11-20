Силно земетресение удари Централна Турция

© Земетресение с магнитуд 4.6 по скалата на Рихтер е регистрирано днес в Централна Турция. Това показва справка на ''Фокус'' на сайта на Европейско-средиземноморския сеизмологичен център (EMSC).



Трусът е регистриран на 34 км североизточно от Османие, Турция, на км 7 км югоизточно от Бахче, Турция, на дълбочина 11 км. Трусът е регистриран в 12:09 часа местно време (11:09 часа българско време).