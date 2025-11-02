Силно земетресение разтърси Западна Турция

© Земетресение с магнитуд 4.3 по скалата на Рихтер е регистрирано днес в Западна Турция. Това показва справка на ''Фокус'' на сайта на Европейския средиземноморски център (EMSC).



Трусът е регстриран на 64 км югоизточно от Балъкесир, Турция, на 12 км югоизточно от Синдърги, Турция, на дълбочина 11 км.



Трусът е регистриран в 15:41 часа местно време (14:41 часа българско време).