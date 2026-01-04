© Швейцарската полиция обяви днес, че е идентифицирала още 16 жертви от пожара в бар в Кран-Монтана, избухнал по време на празненство за Нова година, предава BFMTV.



Сред тях са 10 швейцарци, двама граждани на Италия, един е от италианско-емиратски произход, румънски гражданин, френски гражданин и човек с турско гражданство.



Кантоналната полиция по-рано съобщи, че са идентифицирани телата на още четирима души, загинали при пожара.



