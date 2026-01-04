ЗАРЕЖДАНЕ...
|Швейцарската полиция идентифицира още 16 жертви от пожара в Кран-Монтана
Сред тях са 10 швейцарци, двама граждани на Италия, един е от италианско-емиратски произход, румънски гражданин, френски гражданин и човек с турско гражданство.
Кантоналната полиция по-рано съобщи, че са идентифицирани телата на още четирима души, загинали при пожара.
|Още по темата:
|предишна страница [ 1/3 ] следващата страница
Германска медия: България е по-богата, отколкото изглежда
14:31 / 02.01.2026
Заради липсата на бюджет, много семейства ще останат без детски надбавки
13:49 / 02.01.2026
