|Швейцария обяви 9 януари за Ден на национален траур
Новината беше обявена от президента на Швейцария Ги Пармелин днес. Църковните камбани ще звънят в 14:00 часа в петък из цяла Швейцария като допълнителен знак за национална солидарност. Тогава ще има и минута мълчание.
"В този момент на размисъл всички жители на Швейцария ще могат лично да почетат паметта на жертвите на бедствието", каза президентът.
Официална церемония в памет на жертвите е насрочена също за 9 януари, според уебсайта на общината. Пармелин също ще присъства на церемонията.
ФОКУС припомня, че при пожара загинаха 40 души, а 119 бяха ранени.
