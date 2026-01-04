© Швейцарското правителство планира национален ден на траур на 9 януари за загиналите при пожара в бар в ски курорта Кран Монтана на Нова година, съобщава Swissinfo.



Новината беше обявена от президента на Швейцария Ги Пармелин днес. Църковните камбани ще звънят в 14:00 часа в петък из цяла Швейцария като допълнителен знак за национална солидарност. Тогава ще има и минута мълчание.



"В този момент на размисъл всички жители на Швейцария ще могат лично да почетат паметта на жертвите на бедствието", каза президентът.



Официална церемония в памет на жертвите е насрочена също за 9 януари, според уебсайта на общината. Пармелин също ще присъства на церемонията.



ФОКУС припомня, че при пожара загинаха 40 души, а 119 бяха ранени.



