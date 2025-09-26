ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ще спре ли Apple доставките си за Европа?
В изявление пред Европейската комисия Apple заяви, че "DMA трябва да бъде отменен, докато не се приеме по-подходящ законодателен инструмент“, аргументирайки се, че правилата влошават потребителското изживяване и създават сериозни рискове за сигурността на клиентите.
Компанията подчерта, че ако се принуди да споделя чувствителна информация с конкуренти, може да бъде глобена и дори да се наложи да прекрати доставките си за всички 27 страни-членки.
Макар Apple да не уточнява конкретни продукти, които могат да бъдат изтеглени, компанията намекна, че при сегашното законодателство емблематичният Apple Watch – на пазара вече десет години – "може би нямаше да бъде достъпен в ЕС“. Подобни заплахи идват след като Apple вече отложи пускането на редица нови функции в Европа, включително превод на живо чрез AirPods и опцията за огледално споделяне на екрана на iPhone към лаптоп.
Още новини от Международни новини:
Тръмп: Време е Путин да спре
21:24 / 25.09.2025
ЕЦБ към гражданите: Наличието на пари в брой е необходимост във в...
19:03 / 25.09.2025
Зеленски пред ООН: Спрете Русия и Путин сега, или ще платите цена...
17:09 / 24.09.2025
Тръмп: Страните от НАТО имат право да свалят руски самолети
21:54 / 23.09.2025
Фермерка: Аз губя, а милиони евро от ЕС отиват при измамници
12:38 / 23.09.2025
Водеща загина в самолетна катастрофа!
12:31 / 23.09.2025
Завинаги затваря едно от най-посещаваните места за пазаруване от българи
08:52 / 24.09.2025
Ценоразпис на глобите според новия Закон за движение по пътищата
15:50 / 24.09.2025
Промениха Националния план за въвеждане на еврото
13:49 / 25.09.2025
Момиченце е!
09:12 / 25.09.2025
