Пътнически самолет CRJ-900 (Bombardier) на Air Canada Express се е сблъскал с пожарна кола веднага след кацането си на международното летище "Ла Гуардия" в Ню Йорк късно в неделя вечерта (в 07:15 часа на 23 март българско време).
Видеоклипове, публикувани в социалните мрежи, показват самолета, около който се намират спасителни екипи и линейки. На кадрите се вижда разбитата предна част на самолета, която е издигната от земята. Има непотвърдени съобщения за най-малко 2 загинали и десетки ранени.
Според информация на вестник New York Post четирима пожарникари са получили тежки наранявания при инцидента. По данни на медиите пострадалите пожарникари са от управлението на летищната администрация.
Самолет се удари в пожарна на летище "Ла Гуардия" в Ню Йорк
