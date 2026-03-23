Пътнически самолет CRJ-900 (Bombardier) на Air Canada Express се е сблъскал с пожарна кола веднага след кацането си на международното летище "Ла Гуардия" в Ню Йорк късно в неделя вечерта (в 07:15 часа на 23 март българско време).



Видеоклипове, публикувани в социалните мрежи, показват самолета, около който се намират спасителни екипи и линейки. На кадрите се вижда разбитата предна част на самолета, която е издигната от земята. Има непотвърдени съобщения за най-малко 2 загинали и десетки ранени.



Според информация на вестник New York Post четирима пожарникари са получили тежки наранявания при инцидента. По данни на медиите пострадалите пожарникари са от управлението на летищната администрация.