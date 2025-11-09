ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
САЩ изпращат стратегически бомбардировачи на Източния фланг на Европа
Автор: Борислава Благоева 10:02Коментари (0)304
©
Група американски стратегически бомбардировачи B-52H Stratotanker пристигнаха във военновъздушната база ''Морон'' в Испания, "за провеждането на многостранни учения съвместно с Финландия, Литва, Швеция и други съюзници и партньори“, съобщи Командването на ВВС на САЩ в Европа, предава INTERFAX.RU.

Общо в Испания пристигнаха три американски бомбардировача B-52H, които излетяха предния ден от военновъздушната база Барксдейл в Луизиана.

Както отбелязва командването, разполагането на сили и средства в рамките на подобни многостранни учения позволява на екипажите на стратегическите бомбардировачи на ВВС на САЩ да усъвършенстват тактиката на бързо реагиране на възникващи заплахи и да поддържат надежден потенциал за възпиране по Източния фланг на НАТО и в Далечния север.

В театъра на военните действия екипажите на бомбардировачите ще проведат серия от тренировъчни полети, симулиращи действия в сложно въздушно пространство с висока степен на заплахи, се казва в съобщението.


Още по темата: общо новини по темата: 40
24.10.2025 Европейска държава връща военната наборна служба
24.09.2025 Военна техника на Франция ще прекоси България
14.09.2025 Историк: В България хората обичат да гледат на събитията като на футболен
мач
12.09.2025 Експерт: Разузнавателни дронове в момента летят над България
07.09.2025 Желязков: Ролята на България в колективната отбрана е гаранция за националната ни сигурност
03.09.2025 Доц. Велизар Шаламанов: Необходими са допълнителни инвестиции, за да е успешен проектът с "Райнметал" 
предишна страница [ 1/7 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Международни новини:
Близо един милион души са евакуирани заради приближаващ тайфун
09:56 / 09.11.2025
Вучич: Българите не чакат ''Лукойл'' да спре, а действат, ние не ...
22:30 / 08.11.2025
Евростат: Обезщетенията за старост и тези за болест гълтат милиар...
17:33 / 08.11.2025
Хърватски експерти: Следете цените на кафето, след като еврото вл...
14:07 / 08.11.2025
Кристалина Георгиева за Бюджет 2026: Трябва да внимаваме с дефици...
12:33 / 08.11.2025
Смъртоносен взрив в склад за парфюми в Турция, има загинали
12:33 / 08.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Клиенти носят пълни догоре буркани със стотинки, търговците имат право да отказват плащания с над 50 монети
Клиенти носят пълни догоре буркани със стотинки, търговците имат право да отказват плащания с над 50 монети
11:38 / 07.11.2025
Cобственик на магазин: Като казаха, че ще влиза еврото, всеки започна да си изпразва касичките
Cобственик на магазин: Като казаха, че ще влиза еврото, всеки започна да си изпразва касичките
21:01 / 07.11.2025
Бизнесдама, позната на цяла България, днес става на 60
Бизнесдама, позната на цяла България, днес става на 60
08:42 / 07.11.2025
Недоволство в Пловдив заради нов строеж. Инвеститорът: Могат да искат и по въздуха да вкарваме техниката
Недоволство в Пловдив заради нов строеж. Инвеститорът: Могат да искат и по въздуха да вкарваме техниката
09:28 / 07.11.2025
Адвокат: Готвят нов абсурден стикер
Адвокат: Готвят нов абсурден стикер
20:38 / 07.11.2025
Умопомрачително задръстване до един от моловете на Пловдив
Умопомрачително задръстване до един от моловете на Пловдив
17:55 / 08.11.2025
Честито на имениците на днешния голям празник
Честито на имениците на днешния голям празник
06:00 / 08.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Катастрофи в България
Колективната отбрана на Европа
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
Природни стихии
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: