Руското разузнаване, Зеленски, Бил Гейтс и Тръмп: Какви тайни разкриха новите "документи на Епстийн"

© Поредната порция "файлове на Епстийн“ хвърли светлина върху тъмната страна на живота на световния елит. Министерството на правосъдието на САЩ публикува над 3 милиона файла, свързани с делото на американския милиардер-педофил.



За съставянето на публикацията са използвани материали от РБК-Украйна (основно), The New York Times, Washington Post, Kyiv Independent, Daily Mail.



Документите показват мащабните контакти на финансиста, който бе признат за виновен за трафик на хора и умря в затвора през 2019 г, със световния елит



Географията на мрежата на Епстийн е огромна- жени от Русия, Украйна, Беларус, ЕС, Африка, замесена е дори и България.



Украйна също бе замесена, споменават се Лвов, Киев и Одеса.



Руската федерация се оказа ключов елемент от мрежата на Епстийн, който според редища анализатори може да се използва за "медени капани" и компромати.



В новите документи фигурират имената на десетки известни личности. Сред тях са бившият президент на САЩ Бил Клинтън, британският принц Андрю, бившият министър-председател на Израел Ехуд Барак, бившият министър на финансите на САЩ Лари Самърс, милиардерът и съосновател на Microsoft Бил Гейтс, други финансисти, политици и бизнесмени от САЩ и Европа, та дори и княз Кирил Сакскобургготски.



Името на Зеленски също изскочи във файловете "Епстийн"



Документите на Епстийн



Джефри Епстийн е американски финансист и милиардер, обвинен в създаването на мрежа за трафик на хора, в частност на непълнолетни. През 2019 г. Епстийн бе арестуван, но по-късно почина в затвора. Официалната версия за смъртта му е самоубийство, но все още има много спекулации по този въпрос.



Въпреки резонанса, материалите по делото дълго време са класифицирани, което американският президент Донал Тръмп обеща да поправи преди президентските избори. Той обеща да направи материалите по делото публични, но след като стана президент, по всякакъв начин забави процеса. Това настрои срещу него значителна част от поддръжниците му, които вярваха, че в досиетата на Епстийн има компромати за цялата американска върхушка.



В резултат на това, с общи усилия демократите и републиканците в Конгреса принудиха Министерството на правосъдието на САЩ да публикува материалите по делото.



Самият факт, че името на някого е споменато в досиетата, съвсем не означава, че този човек е замесен в някакво престъпление. Но това свидетелства за изключително широкия обхват на контактите на Епстийн.



Епстийн е имал цяла мрежа за привличане на жени и момичета за секс услуги с подобни биографии, включително от Украйна.



В досиетата има снимки на паспорти, визи и други документи, принадлежащи на жени от Русия, Украйна, Литва, Чехия, а също и от Мароко, Италия и ЮАР. Те са били иззети от имението на милиардера. Към паспортите са приложени описания: възраст, ръст, размери, тегло, статут на визата в ЕС и САЩ. Всичко това е придружено от текстови съобщения: "1000 долара за момиче“.



Финансовите отчети от документите показват над 4700 транзакции през периода 2003–2007 г. – предимно плащания към жени от Русия, Беларус и Туркменистан.



Какво има в документите за Украйна



За 2017 г. в документите има обширна кореспонденция между Епстийн, украинската изкустводилерка Анастасия Сироученко, нейния счетоводител Майкъл Стейн и брокера Джон Томлинсън.



Става дума за старинна къща в Лвов, която е била закупена през 2015 г. от майката на Анастасия – Татяна Сироученко – за 128 500 долара от украинката от Полша Олга Кравчук.



В писмата се обсъждат идеи как да се използва сградата. Сред вариантите е студио за пилатес под ръководството на майката на Анастасия. Епстийн описва Олга Кравчук като "престъпна личност" и пита дали тя не е избягала от Украйна.



През 2015 г. Анастасия превежда 400 000 долара: част от тях отиват за покупката на къщата, а почти 200 000 долара – за инвестиции в компанията Curation Media.



Кореспонденцията включва подробности за превода на средствата и данъчните аспекти (например дали това е подарък от майката, което може да доведе до плащане на допълнителен данък). След това счетоводителят Стейн дори отказва да участва по-нататък в инвестициите.



Лвов се появява епизодично и в друг контексти, по-специално при резервирането на билети за жена с маршрут Истанбул–Париж–Лвов.



Киев и Одеса също се споменават в документите, но предимно когато става въпрос за модната индустрия и логистиката на пътуванията на жените.



Документите на Епстийн съдържат кореспонденция от 2012–2013 г. за най-малко две агенции в Киев: Linea 12 Models и L-Models. В едно от писмата до Епстийн се посочва, че тези агенции са "най-добрите“ в Киев, а останалите са "евтини ескорт услуги“.



Епстийн е получил контактите на Юлия Киселова, която "има около 400 момичета за модни и сватбени агенции в Киев“ – това се представя като препоръка за "доставка“ на момичета.



В документите се споменава и хотел Hyatt Regency Kyiv. През 2012 г. асистентката на Епстийн Лесли Гроф координирала резервациите на стаи чрез Томас Прицкер, собственик на Hyatt, уж за лица, свързани с моделния бизнес.



Одеса фигурира в писмата за планиране на полети, визи и трансфери до Европа и САЩ. През август 2018 г. Гроф координира пътувания, в които градът е посочен като отправна точка или дестинация.



Руската следа



В мрежата на Епстийн Украйна, както се вижда от документите, е заемала второстепенна роля. Ключова е била Русия. На първо място, Епстийн активно "внасял" жени от Русия, използвайки контакти в модната индустрия и връзки с криминални среди.



Сред другото, в файловете има писма, в които той предлага на британския принц Андрю за вечеря 26-годишна рускиня: "умна, красива, надеждна“. В документите има много подробности за организирането на полети, издаването на визи и настаняването на рускините.



В същото време мрежата на Епстийн може да е била използвана от руското разузнаване за специални операции. Източници на изданието Daily Mail в британските специални служби смятат, че Епстийн е ръководел "най-голямата в света операция с "медени капани“



Става дума за създаване на компромат срещу представители на властта и бизнеса, получаване на информация, както и установяване на преки контакти за по-нататъшно сътрудничество.



Публикуваните документи не дават отговор на всички въпроси, но показват мащаба и географското разпространение на мрежата, която Епстийн е изграждал в продължение на години. Те също така показват колко тясно тази система е била вплетена в света на финансите, политиката и модната индустрия. Но ключовият въпрос в украинския контекст остава – какви лостове за влияние върху приятелите на Епстийн е имала или все още има Русия.