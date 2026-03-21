Кремъл затяга контрола над обществото и интернет като се подготвя за евентуални протести след края на войната в Украйна, пише в анализВластите увеличават натиска върху потребителите и услугите, което е съпроводено с блокиране на популярни платформи и спирането на мобилния в големите градове.Офис служителите се борят с блокиран интернет. Тийнейджърите са постоянно принудени да сменят VPN мрежи. Таксиметровите шофьори се опитват да се ориентират в Москва без онлайн навигация, отбелязва изданието. От Кремъл обясняват всичко това с нежелание на западни компании да си сътрудничат с Русия, а също така представят прекъсванията на комуникациите като защитна мярка срещу украински дронове.Същевременно, обаче, се правят и промени в законодателството, които позволяват засилване на правомощията на специалните служби. Мобилните оператори вече са задължени да изключват абонати по искане на Федералната служба за сигурност, а на самата агенция е дадено правото да формира мрежа от собствени следствени арести.Според дипломати подобни стъпки са част от по-широка стратегия за поддържане на контрол над населението на фона на продължителната война. Източници посочват, че Кремъл се опасява от спад в подкрепата за правителството и се готви за евентуални вълни на недоволство.Един от събеседниците на Reuters отбелязва, че вече са сформирани отдели за започване на "големи репресии“ в интернет."Руските лидери и разузнавателни служби помнят 1991 г. и помнят какво се случи с Русия и какво се случи с тях, когато Москва спря голямата война в Афганистан: страната се разпадна, службите за сигурност се разделиха - това беше катастрофа“, казва руският разследващ журналист и експерт по службите за сигурност Андрей Солдатов.Според него властите се стремят да избегнат подобен сценарий както в случай на край на войната, така и в случай на нейното продължаване.Също така, според наблюдатели, Русия изучава и прилага практики за контрол на населението, използвани в Китай и Иран, отбелязва Reuters.