ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Рекордни намаления: Пуснаха зеленчуци за по 11 стотинки на килограм, но не в България
Коледа в английските супермаркети подрани, тъй като Централната банка на Англия тази седмица намали основния лихвен процент на 3,75%, което е най-ниското ниво от почти 3 години. Това означава, че хората ще плащат по-ниски вноски по кредитите си и ще имат повече при за себе си. Експресни проучвания показаха, че те се готвят да похарчат над 24 млрд. паунда за Коледа, което е с 3,5% повече спрямо миналата година, предаде NOVA.
Затова и магазините се състезават ожесточено за тези пари. Всички големи супермаркети пуснаха зеленчуци на цени между 5 и 15 пенса или между 11 и 33 стотинки, като някои търговци се наложи да въведат и лимит от по 4 или 8 опаковки от вид, след като се сблъскаха с голям интерес към промоцията си.
Фермерският съюз пък се обяви против намаленията, тъй като създават погрешна представа за себестойността на английските зеленчуци. Веригите обаче отговориха, че всичко е за тяхна сметка и производителите получават пълната цена, на която продават продукцията си. Така че няма ощетени, а само повече помощ за борещите се с коледните разходи хора.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Епстийн искал да му "доставят по-светлокожи малолетни момичета"
13:50 / 20.12.2025
Мицкоски пак влезе в спор с Гърция: За мен "Македония" е свещено ...
12:51 / 20.12.2025
Джебчийка от класа: Елеонора има над 100 ареста в Мадрид
09:07 / 20.12.2025
РИА Новости: Двама руснаци са арестувани в България
20:11 / 19.12.2025
YouTube се "срина" за хиляди потребители
17:28 / 19.12.2025
Паника в Сърбия! Масово обменят динари за евро
11:07 / 19.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пари, много пари, но само за 4 зодии
10:12 / 19.12.2025
От 100 кг до 50 кг и с нова песен
11:06 / 20.12.2025
Калин проговори за нагласените резултати в "Игри на волята"
15:29 / 19.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS