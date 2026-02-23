ЗАРЕЖДАНЕ...
|Река Марица заля над 60 000 декара, пробити са диги
Ситуацията се е влошила след пробива на дигата на височината на Корнофолия в община Суфлио, където според първоначалната информация дигата е отстъпила на дължина около 40 метра, в резултат на което равнината се е превърнала в безкрайна водна площ. Всички равнинни райони на община Суфли остават в повишена готовност.
