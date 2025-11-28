Разкриха името на най-богатия гастарбайтер, арестуван в Германия

© Най-богатият гастарбайтер, Газда Мечка, който стана известен, когато организира сватба за милион евро, е арестуван с още 17 души в Германия по подозрение, че са ощетили държавата с милиони евро и са организирали мрежа от фирми за нелегално наемане на работа. Сега е разкрита истинската му самоличност и подробности за живота му в Сърбия.



Кадри и снимки на Газда Мечка от пищната сватба, истории за луксозните подаръци, с които е дарявал синовете си, скъпите тържества, на които са пели наши известни изпълнители, отново циркулират в интернет, откакто той се озова зад решетките, пише blic.rs.



Както става ясно, истинското му име е Горан Маринкович, а по-късно е наречен Мецгер. Хората го познават с този прякор през последното десетилетие.



Той е роден в село Наупаре близо до Крушевац, има роден брат Небойша Маринкович и двамата са създали семейства много млади.



Газда Мечка е женен за румънката Дана, с която са заедно и до днес, но влизането в брачните води не му е попречило да се забавлява и да пътува.



Тримата синове – Ненад, Алекс и Елвис – той оженил в един и същи ден преди две години и е получил наведнъж три снахи – Летиция, Юлия и Дори, като вече имат пълен дом с малки наследници.



Арестуваният Газда е израснал в Германия, близо до Мюнхен, където е работил от малък и е търсил начин да спечели големи пари. Занимавал се е с различни занаяти, а след това е осъзнал, че може да включва и други хора в бизнеса и да печели от тях, както твърдят разследващите органи в Германия.



Подозира се, че той е организатор на машинациите, както и на просията на деца.



Газда Мечка, заедно с още един мъж, който ги е рекламирал в интернет, е призовавал към сътрудничество за строителство в Бар, под следния слоган: "Възможен изход за нас предприемачите! Съветваме, планираме, строим, отдаваме под наем и управляваме“, както научава Republika.



"Музиката е над 450 000 евро. Родени сме в Германия, имаме фирма. Трима братя и една сестра и всички работим заедно. Татко е най-добрият баща на света за мен, крал. За рождения си ден получих часовник за 50 000 от татко“, каза тогава дъщеря му за YouTube канала "Moja Happy muzika".



Миналата година той беше кум на едно бляскаво тържество – милионна сватба, проведена в Сицилия, Италия.



Видеоклипът от сватбата тогава се появи в TikTok профила на водещия Урош Божич, който е присъствал на тържеството, за което, по думите му, е бил нает цял остров!



Случаят, по който е арестуван днес за злоупотреби, се разследва от цели 850 следователи.