Путин намекна за възможно място за срещата с Тръмп
Автор: ИА Фокус 17:56Коментари (0)177
©
Руският президент Владимир Путин се срещна днес с президента на Обединените арабски емирства Мухамед бен Заид Ал Нахайян в Кремъл и след това заяви, че това би било "подходящо място“.

След срещата с президента Путин коментира през журналисти възможността за среща с Володимир Зеленски, отговаряйкина въпрос за мястото на срещата с американския президент Доналд Тръмп Путин коментира:

"Ние имаме много приятели, които са готови да ни помогнат за това" и посочи към Мухамед бен Заид Ал Нахайян.

(Видео от коментарите на Путин бе публикувано от агенция ТАСС)

ОАИ са играли ролята на посредник в редица размени на затворници между Русия и Украйна, имат добри отношения със САЩ (и бяха една от спирките на Тръмп по време на неотдавнашното му посещение в Близкия изток). Друг важен фактор е, че те не са член на Международния наказателен съд.

Така че въпросът за ареста на Владимир Путин няма да е на дневен ред.



