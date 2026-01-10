ЗАРЕЖДАНЕ...
|Протестиращ се качи на балкона на иранското посолство в Лондон и смени знамето
Лондонската полиция съобщи в изявление, че пред иранското посолство в Уестминстър се провежда протест.
Един от демонстрантите се е качил на балкона на сградата, съобщават от полицията в социалните медии.
До посолството са изпратени допълнителни полицейски сили, за да предотвратят безредици.
Кадри, споделени в Telegram, показват протестиращия, който стои на балкона.
Мъжът сваля настоящото знаме на Иран, което виси над входа на посолството, и го заменя с бившето имперско знаме на страната, докато полицейски служители стоят под него.
