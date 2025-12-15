ИЗПРАТИ НОВИНА
Преговорите за мир в Украйна ще продължат в Берлин
Автор: Борислава Благоева 08:06Коментари (0)81
©
Преговорите между украинската и американската делегации в Берлин ще продължат днес. Това обяви съветникът по комуникациите на президента Володимир Зеленски Дмитро Литвин, предава немското издание Handelsblatt.

Литвин заяви пред журналисти, че преговорите на 14 декември са продължили повече от пет часа и ще продължат в понеделник сутринта.

"Усилията за постигане на евентуално прекратяване на огъня между Украйна и Русия ще продължат утре, понеделник, в Берлин. Конкретните предложения, които се разглеждат в момента, все още не са публично известни. Ясно е обаче, че правителството на САЩ поне предварително е признало перспективите за успех на преговорите в Берлин, тъй като е поставило изпращането на делегация в Германия, която пристигна в неделя, в условие за това“, пише изданието.

По-рано се съобщи и че германският канцлер Фридрих Мерц е напуснал преговорите след кратко поздравяване с делегациите. Съветникът на Мерц по външната политика и политиката на сигурност, Гюнтер Заутер, е останал на преговорите като модератор.

В 17:23 ч. българско време президентът на Украйна Володимир Зеленски обяви, че е започнал срещи в Берлин с представители на САЩ и германския канцлер относно мира в Украйна.


