ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Председателят на ЕП поздрави България за присъединяването й към еврозоната
Приемането на еврото вече допринася за улесняване на ежедневния живот и за разкриване на нови възможности пред гражданите и стопанските субекти. Това заяви председателят на Европейски парламент Роберта Мецола на откриването на пленарното заседание днес.
"Настоящият орган изразява своето сърдечно приветствие към Република България по повод присъединяването ѝ към семейството на държавите от еврозоната и отправя своите поздравления'', каза още Мецола.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1807
|предишна страница [ 1/302 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Испания обяви тридневен траур след влаковата катастрофа
16:59 / 19.01.2026
Златото поскъпва отново, след като Тръмп наложи мита на осем евро...
11:05 / 19.01.2026
Броят на жертвите на влаковата катастрофа в Испания нарасва
09:42 / 19.01.2026
ЕС обмисля да наложи на САЩ ответни мита
22:43 / 18.01.2026
Акула нападна 13-годишно момче
16:27 / 18.01.2026
Медведев смята, че абсурдните прогнози за развитието на световнат...
11:05 / 18.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
НОИ коригира пенсии отпреди 1990 г.
18:03 / 18.01.2026
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS