Председателят на ЕП поздрави България за присъединяването й към еврозоната

Считано от 1 януари, Република България въведе еврото като своя официална валута. Това представлява значим и достоен за признание момент за България и за Европа.



Приемането на еврото вече допринася за улесняване на ежедневния живот и за разкриване на нови възможности пред гражданите и стопанските субекти. Това заяви председателят на Европейски парламент Роберта Мецола на откриването на пленарното заседание днес.



"Настоящият орган изразява своето сърдечно приветствие към Република България по повод присъединяването ѝ към семейството на държавите от еврозоната и отправя своите поздравления'', каза още Мецола.