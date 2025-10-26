ИЗПРАТИ НОВИНА
Пред очите на 12-годишната му дъщеря: 50 маскирани нападнаха бивш гръцки министър
Автор: Николина Александрова 15:31Коментари (0)317
©
Пред очите на 12-годишната му дъщеря, 50 маскирани лица нападнаха бившия министър и депутат от Нова демокрация Макис Воридис в известен ресторант в Ираклио в събота вечер, 25 октомври, предава rethnea.

"Аз ги познавам и не ме изненадват, нито ме плашат техните жалки практики! Живял съм така цял живот“, споделя бившият министър в публикация във Facebook за инцидента.

Цялата публикация на Макис Воридис:

"Хулигани от крайната левица ме нападнаха вчера безпричинно в ресторант в Ираклио, Крит, където съм на частно посещение.

Аз ги познавам и техните жалки практики не ме изненадват, нито ме плашат! Живея така цял живот. Но те не уважаваха нито моето семейство (там беше и 12-годишната ми дъщеря), нито децата на семействата, които вечеряха в ресторанта, без дори да са от нашата компания.

За съжаление, имаме още дълъг път да извървим, докато изкореним насилието".







Още новини от Международни новини:
Двама души са арестувани за обира в "Лувъра"
11:12 / 26.10.2025
Руският фондов пазар се срина
12:09 / 25.10.2025
Земетресение с магнитуд 5,8 удари остров в Япония
21:52 / 24.10.2025
Кризата на сръбския нефтопазар удря и България
12:24 / 23.10.2025
NBC News: Срещата Тръмп-Путин е отложена
19:47 / 21.10.2025
Водачите в Гърция вече може да шофират с дебели якета и да пият в...
09:14 / 21.10.2025

Статистика: