ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Пред очите на 12-годишната му дъщеря: 50 маскирани нападнаха бивш гръцки министър
"Аз ги познавам и не ме изненадват, нито ме плашат техните жалки практики! Живял съм така цял живот“, споделя бившият министър в публикация във Facebook за инцидента.
Цялата публикация на Макис Воридис:
"Хулигани от крайната левица ме нападнаха вчера безпричинно в ресторант в Ираклио, Крит, където съм на частно посещение.
Аз ги познавам и техните жалки практики не ме изненадват, нито ме плашат! Живея така цял живот. Но те не уважаваха нито моето семейство (там беше и 12-годишната ми дъщеря), нито децата на семействата, които вечеряха в ресторанта, без дори да са от нашата компания.
За съжаление, имаме още дълъг път да извървим, докато изкореним насилието".
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Двама души са арестувани за обира в "Лувъра"
11:12 / 26.10.2025
Руският фондов пазар се срина
12:09 / 25.10.2025
Земетресение с магнитуд 5,8 удари остров в Япония
21:52 / 24.10.2025
Кризата на сръбския нефтопазар удря и България
12:24 / 23.10.2025
NBC News: Срещата Тръмп-Путин е отложена
19:47 / 21.10.2025
Водачите в Гърция вече може да шофират с дебели якета и да пият в...
09:14 / 21.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Годжи!
17:40 / 24.10.2025
Внезапно и само на 49 почина един от най-добрите адвокати
12:32 / 25.10.2025
Много богат българин, арестуван от МВР, днес става на 71
08:49 / 25.10.2025
Слави Трифонов си поръча брониран "Мерцедес" за един милион евро
16:32 / 25.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS