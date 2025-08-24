ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Пожар в завод за масла в САЩ
Към събота, повече от 24 часа след първоначалния взрив, щатската полиция на Луизиана заяви, че огънят все още гори, но е овладян на 90%.
Заповедта за евакуация все още остава в сила. Наред с това е била създадена и първоначална гореща линия за природата, която да помогне при доклади за засегнати диви животни.
Smitty's Supply, компанията, чието съоръжение е в пламъци, също ще създаде специална гореща линия за искове.
Местните агенции съобщават, че няма пострадали хора при експлозията, а причината за пожара все още остава неясна.
Департаментът за качество на околната среда на Луизиана съобщи, че събира водни проби от райони, засегнати от пожара. Очаква се резултатите да бъдат ясни в рамките на следващите 48 часа.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Силно земетресение разтърси Румъния
12:31 / 24.08.2025
Смърт на снимачната площадка на сериал на Netflix
18:46 / 23.08.2025
Затварят пътя Златоград - Ксанти за 20 дни
17:44 / 23.08.2025
Арестуваха българския шофьор на камион, участвал в смъртоносна ка...
14:42 / 23.08.2025
Фон дер Лайен: ЕС отпуска над 4 млрд. евро помощ за Украйна
08:54 / 23.08.2025
Тежка катастрофа в Ню Йорк, има загинали
08:33 / 23.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Климатолог: Имаме по-голям проблем от идващите валежи
12:46 / 22.08.2025
След 20 години култов дует отново заедно
11:27 / 23.08.2025
Силно земетресение в Румъния
16:20 / 22.08.2025
Мистериозната Виктория се е возила в АТВ-то на полицейския син!
14:40 / 22.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS