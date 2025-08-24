ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Пожар в завод за масла в САЩ 
Автор: Елиза Дечева 15:21Коментари (0)190
©
Пожар в завод за масла и смазочни материали в американския щат Луизиана предизвика масова евакуация на гражданите в радиус близо 2 км, пише fox 26 houston. 

Към събота, повече от 24 часа след първоначалния взрив, щатската полиция на Луизиана заяви, че огънят все още гори, но е овладян на 90%. 

Заповедта за евакуация все още остава в сила. Наред с това е била създадена и първоначална гореща линия за природата, която да помогне при доклади за засегнати диви животни. 

Smitty's Supply, компанията, чието съоръжение е в пламъци, също ще създаде специална гореща линия за искове. 

Местните агенции съобщават, че няма пострадали хора при експлозията, а причината за пожара все още остава неясна. 

Департаментът за качество на околната среда на Луизиана съобщи, че събира водни проби от райони, засегнати от пожара. Очаква се резултатите да бъдат ясни в рамките на следващите 48 часа.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Международни новини:
Силно земетресение разтърси Румъния
12:31 / 24.08.2025
Смърт на снимачната площадка на сериал на Netflix
18:46 / 23.08.2025
Затварят пътя Златоград - Ксанти за 20 дни
17:44 / 23.08.2025
Арестуваха българския шофьор на камион, участвал в смъртоносна ка...
14:42 / 23.08.2025
Фон дер Лайен: ЕС отпуска над 4 млрд. евро помощ за Украйна
08:54 / 23.08.2025
Тежка катастрофа в Ню Йорк, има загинали
08:33 / 23.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Климатолог: Имаме по-голям проблем от идващите валежи
Климатолог: Имаме по-голям проблем от идващите валежи
12:46 / 22.08.2025
Предприемач: Губене на време е да учите право или медицина, изкуственият интелект ще ги обезцени
Предприемач: Губене на време е да учите право или медицина, изкуственият интелект ще ги обезцени
12:47 / 22.08.2025
След 20 години култов дует отново заедно
След 20 години култов дует отново заедно
11:27 / 23.08.2025
Бизнесмен: Имаме най-чистото море, но най-големият ни курорт тъне в конски изпражнения
Бизнесмен: Имаме най-чистото море, но най-големият ни курорт тъне в конски изпражнения
08:59 / 22.08.2025
Силно земетресение в Румъния
Силно земетресение в Румъния
16:20 / 22.08.2025
Антони Цонев за Андрей Баташов: Имаше и петна в мозъка. Дори да беше оцелял, нямаше да бъде този човек
Антони Цонев за Андрей Баташов: Имаше и петна в мозъка. Дори да беше оцелял, нямаше да бъде този човек
09:27 / 23.08.2025
Мистериозната Виктория се е возила в АТВ-то на полицейския син!
Мистериозната Виктория се е возила в АТВ-то на полицейския син!
14:40 / 22.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Лято 2025
Световна черна хроника
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Огнище на шарка по дребните преживни животни
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: