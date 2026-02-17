ИЗПРАТИ НОВИНА
Пожар изпепели исторически театър в Неапол
Автор: Николина Александрова 11:27
©
Пожар, които е избухнал и се разпространил бързо около 6:00 часа сутринта е унищожил историческия театър Sannazzaro в Неапол, в централния район Киая, предава Italia24H.

Покривът на театъра се е срутил. Всички околни жилищни сгради са евакуирани и четирима души са настанени в болница с дихателни проблеми. На мястото на пожара продължават да работят шест пожарни автомобила.

Пожарът вероятно е причинен от късо съединение, но причините за него все още не са установени.



