Пожар изпепели исторически театър в Неапол
Покривът на театъра се е срутил. Всички околни жилищни сгради са евакуирани и четирима души са настанени в болница с дихателни проблеми. На мястото на пожара продължават да работят шест пожарни автомобила.
Пожарът вероятно е причинен от късо съединение, но причините за него все още не са установени.
