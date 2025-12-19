Паника в Сърбия! Масово обменят динари за евро

© Сърбите масово обменят динари за евро, подхранвани от опасения за предстоящи санкции, съобщават местните медии. В последните дни еврото в обменните бюра в страната се намира трудно и често трябва да бъде заявявано предварително.



Вълната от паника започна преди около десет дни, след като президентът Александър Вучич предупреди, че американските санкции срещу сръбската петролна компания NIS могат да засегнат и банки, които работят с нея, дори и Централната банка на Сърбия.



"Имаме сравнително кратко време да свикнем с факта, че доставките ще минават по други канали“, коментира Атанацкович по повод петролната криза в страната.



Допълнително напрежение внесоха минималното поевтиняване на динара спрямо еврото след години на почти фиксиран курс. "Движението, което видяхме през декември, е най-голямото тази година, а вероятно и за по-дълъг период“, коментира Борислав Бруич от Асоциацията на обменните бюра в Сърбия.



В опит да овладее ситуацията, Националната банка на Сърбия въведе временна мярка от 16 декември, която забранява на обменните бюра да начисляват комисиони при продажба на евро на граждани. Целта е курсът да не премине границата от 120 динара за евро – психологически праг за населението.



От Централната банка подчертават, че настоящата паника няма реални икономически основания и е подхранена основно от медийни публикации и социални мрежи.



"Икономически причини за подобен страх няма“, заяви банкерът Владимир Васич пред "Дойче веле“. "Но видяхме как работи човешката психология. Информацията около NIS създаде усещането, че предстои нещо много лошо.“



Според експерти реакцията на населението не е изненадваща. В страна, която още помни хиперинфлацията от 90-те години, недоверието към националната валута е дълбоко вкоренено. "Това преживяване трайно е оформило недоверието към динара и институциите“, казва Иван Станоевич, асистент по политическа икономия във Факултета по политически науки в Белград.



Американските санкции срещу NIS, в която Русия държи мажоритарен дял от 56,15%, влязоха в сила на 9 октомври. Сърбия притежава 29,87% от компанията. Президентът Вучич обяви, че до началото на следващата седмица очаква "важни новини“ по темата и изрази надежда те да бъдат "добри за гражданите на Сърбия“. По-рано той нарече 15 януари "ден Х“ за решаване на кризата.



"Гражданите трябва да бъдат спокойни, защото държавата ще има достатъчно решения и достатъчно пари, за да се справи със ситуацията“, увери Вучич.



Политическият икономист Иван Станоевич обаче смята, че властта умишлено подхранва страха. "Когато хората са уплашени, Вучич може да се появи в ролята на спасител и да реши кризи, които сам е предизвикал“, коментира той.