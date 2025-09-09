Откриха бомба от Втората световна война на едно от най-натовраените летища в Европа

© При строителни работи в южната част на летище Франкфурт беше открита бомба от Втората световна война. От съображения за безопасност е установен охраняем периметър с радиус от 500 метра около мястото на находката. На място са пожарната служба на Франкфурт и екипът за обезвреждане на боеприпаси. Хотел Intercity и строителният обект се евакуират.



Обезвреждането е планирано за 23:00 ч. местно време. За времето на операцията ще бъде затворена автомагистрала A5. Полетите няма да бъдат засегнати, тъй като на летище Франкфурт е в сила нощна забрана за полети.



Препоръчва се на пътниците да предвидят възможни закъснения при пътуване към и от летището и предварително да проверят статуса на своя полет на уебсайтовете на авиокомпаниите.