От утре: Нова система за влизане в държави от Шенген 
10:46
©
Новата система за влизане/излизане в държави от Шенген ще започне да функционира на 12 октомври 2025 г.

Европейската система за влизане/излизане е гранична проверка за граждани на държави извън ЕС, пътуващи до Шенгенското пространство. 

От 12 октомври ще започнат да се събират данни на граничните контролно-пропускателни пунктове на участващите държави и се очаква ЕСЗ да започне да функционира пълноценно до 10 април 2026 г. EES събира данни, които вече са посочени във вашия документ за пътуване - датата и мястото на всяко влизане и излизане и биометрични данни. 

Новият процес ще бъде дигитален и автоматизиран, с електронни контролно-пропускателни пунктове на летища, пристанища и гранични пунктове.

Пътуващите ще трябва да сканират паспорта си и да предоставят биометрични данни.

През първите шест месеца системата ще бъде постепенно въвеждана, докато обхване изцяло всички външни граници на 29-те държави. 

Системата не се прилага за граждани на държави от ЕС, както Кипър и Ирландия, жители на държави извън ЕС, притежаващи карта или разрешение за пребиваване, роднини на граждани на ЕС или жители, пътуващи със същите права, членове на екипажи на пътнически и търговски влакове по международни връзки, граждани на Андора, Монако, Сан Марино и Ватикана.


Статистика: