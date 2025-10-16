ЗАРЕЖДАНЕ...
|Масови фалити в Северна Гърция заради влизането на България в Шенген
"Нямаме материал за производство на търсения зехтин от Халкидики“, оплакват се местните производители.
В същото време търговците в Северна Гърция изпитват сериозни трудности заради навлизането на българските потребители след влизането на България в Шенген.
Според председателя на търговската камара в Солун, Панделис Филипидис, много магазини и бензиностанции в региона са принудени да затварят, тъй като клиентите си пазаруват от съседната страна, където стоките и услугите са значително по-евтини.
"Бензиностанциите са подложени на нелоялна конкуренция от страна на българските им колеги и много фалираха“, коментира Филипидис, цитиран от БНР.
Той допълни, че драматична е ситуацията в Родопи, Серес, Драма и Ксанти, а федерацията на собствениците на бензиностанции вече поиска промяна в акциза на горивата в пограничните райони, за да се намалят цените
Според гръцките медии, навлизането на българските потребители е особено забележимо при хранителни стоки, дрехи и услуги, където намаленията достигат от 5 до 25%.
Освен конкуренцията от България, търговията в Северна Гърция страда и от ограничените средства на местните жители, които значително са намалили покупките си.
