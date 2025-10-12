ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Старт на новата система за влизане/излизане в държави от Шенген
Европейската система за влизане/излизане е гранична проверка за граждани на държави извън ЕС, пътуващи до Шенгенското пространство.
От 12 октомври ще започнат да се събират данни на граничните контролно-пропускателни пунктове на участващите държави и се очаква ЕСЗ да започне да функционира пълноценно до 10 април 2026 г. EES събира данни, които вече са посочени във вашия документ за пътуване - датата и мястото на всяко влизане и излизане и биометрични данни.
Новият процес ще бъде дигитален и автоматизиран, с електронни контролно-пропускателни пунктове на летища, пристанища и гранични пунктове.
Пътуващите ще трябва да сканират паспорта си и да предоставят биометрични данни.
През първите шест месеца системата ще бъде постепенно въвеждана, докато обхване изцяло всички външни граници на 29-те държави.
Системата не се прилага за граждани на държави от ЕС, както Кипър и Ирландия, жители на държави извън ЕС, притежаващи карта или разрешение за пребиваване, роднини на граждани на ЕС или жители, пътуващи със същите права, членове на екипажи на пътнически и търговски влакове по международни връзки, граждани на Андора, Монако, Сан Марино и Ватикана.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 477
|предишна страница [ 1/80 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
НИМХ: Днес на места може да вали сняг
08:17 / 12.10.2025
Хора с име на светец празнуват днес
08:12 / 12.10.2025
Диян Стаматов: Но нека бъдем честни – най-голямата отговорност е ...
19:48 / 11.10.2025
Слави Трифонов: От днес моят колега и приятел Иво Сиромахов не ра...
19:31 / 11.10.2025
Иво Сиромахов вече не е част от телевизията на Слави Трифонов, из...
19:27 / 11.10.2025
Ужасна трагедия за наш млад футболист
17:19 / 11.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Ученичка от Английската в Пловдив спечели "Стани богат"
22:15 / 11.10.2025
Гърция сложи цяла Европа в малкия си джоб
12:46 / 10.10.2025
Най-легендарният български сериал се връща на екран
09:23 / 10.10.2025
Дженифър Анистън: Пътят към бебето беше труден
15:30 / 10.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS