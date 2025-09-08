ИЗПРАТИ НОВИНА
Осъдиха три българки за кражба пред луксозен магазин в Лондон
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:24
©
Три български гражданки бяха арестувани за джебчийство пред един от най-скъпите магазини на прочутата лондонска улица "Оксфорд стрийт". 33-годишната Елена Венкова, 20-годишната Малинка Георгиева и 26-годишната Елена Миткова бяха задържани от полицаи под прикритие, докато се опитвали да задигнат дизайнерска луксозна чанта. Трите бяха изпратени веднага в затвора, но присъдите им предизвикаха вълна от възмущение и дискусии в социалните мрежи. Те получиха между 16 и 18 седмици зад решетките.  Недоволството се засили, след като стана ясно, че и трите жени са рецидивистки, с предишни присъди за подобни престъпления. 

Откраднатата чанта е оценена на около 2200 лв., а вътре в нея е имало луксозен часовник "Картие" на стойност около 6000 паунда, което е над 12 000 лв. Джебчийките не са успели да задигнат бижуто, а само портмоне, преди да бъдат задържани от органите на реда.

Оказва се, че Малинка Георгиева, най-младата от задържаните, е израснала във Великобритания и има дете, за което се грижи. Тя е получила най-тежката присъда, съобщава Нова тв. Въпреки искането на Кралската прокуратура трите да платят съдебните разноски, съдията отказал с аргумента, че те са в изключително тежко финансово положение.

Елена Венкова е пристигнала на Острова само дни преди ареста. Тя е майка на две деца и има ограничителни права спрямо миграционния си статут, поради предишни престъпления.







