|Осъдиха три българки за кражба пред луксозен магазин в Лондон
Откраднатата чанта е оценена на около 2200 лв., а вътре в нея е имало луксозен часовник "Картие" на стойност около 6000 паунда, което е над 12 000 лв. Джебчийките не са успели да задигнат бижуто, а само портмоне, преди да бъдат задържани от органите на реда.
Оказва се, че Малинка Георгиева, най-младата от задържаните, е израснала във Великобритания и има дете, за което се грижи. Тя е получила най-тежката присъда, съобщава Нова тв. Въпреки искането на Кралската прокуратура трите да платят съдебните разноски, съдията отказал с аргумента, че те са в изключително тежко финансово положение.
Елена Венкова е пристигнала на Острова само дни преди ареста. Тя е майка на две деца и има ограничителни права спрямо миграционния си статут, поради предишни престъпления.
Още новини от Международни новини:
Поредно силно земетресение в Турция
08:40 / 08.09.2025
Необичайни вируси плъзнаха по турските курорти
18:57 / 07.09.2025
Силно земетресение удари Турция
14:03 / 07.09.2025
Папа Лъв канонизира първите двама светци, откакто е начело на рим...
12:42 / 07.09.2025
Турски медии: Цената на златото чупи рекорди!
12:28 / 06.09.2025
Нови Сад гори: Блокадите подпалиха Философския факултет в града
23:29 / 05.09.2025
Виж още:
Азис: Дойде и ме удари пред всички
10:29 / 07.09.2025
Предприемач от Германия: В България открих нещо удивително
09:37 / 06.09.2025
Един от най-великите остаря с още една година
23:05 / 06.09.2025
Наталия Симеонова: Това е имитация на имитацията на супер долни неща
09:37 / 07.09.2025
