|Осъдиха деца, изнасилвали учителка
В периода от юли 2024 г. до януари 2025 г. жената е била подложена на "мъчения" от няколко момчета на възраст между 14 и 17 години. Основните обвиняеми са 15-годишен иракчанин, 17-годишен румънец и 15-годишен афганистанец, които не са признали основните обвинения, а именно различни комбинации от сексуални посегателства - изнасилване, сексуално малтретиране на беззащитно лице и сексуално насилие.
Началото на цялата история е през април 2024 г., когато учителката започнала връзка с бивш ученик, 16-годишен младеж, който бил близък приятел с един от основните обвиняеми. През май 16-годишният младеж довел няколко приятели в апартамента на учителката, сред които 15-годишният иракчанин и 17-годишният румънец. Според обвинението след консумация на алкохол основните обвиняеми разбрали за сексуалната връзка на учителката с бившия ѝ ученик и я подложили на силен натиск, заплашвайки да разгласят връзката. Жената била "тероризирана" особено много от 15-годишния иракчанин, описа прокурорката по делото. Той я заплашвал, че ще разлепи пред училището снимки, направени по време на среща в апартамента ѝ.
В началото на учебната година през септември 2024 година връзката ѝ с 16-годишния младеж е била прекратена, но основните обвиняеми са продължили да я тормозят и според обвинението в края на ноември е било извършено сексуално посегателство, което е било частично заснето. Тъй като жената се страхувала, че записите ще бъдат разпространени, тя била принудена да предостави апартамента си на младежите за партита, да им плаща храна, таксита и тютюневи изделия. Някои от обвиняемите са били членове на младежка банда от 70 до 80 души, готови да извършват насилие.
През нощта на 16 януари 2025 г. двамата 15-годишни заедно с още един 14-годишен обвиняем са проникнали в апартамента на жената, докато тя е била в чужбина, откъдето са откраднали пари и ценности, след което са запалили жилището, за да прикрият следите си.
В понеделник основните обвиняеми по делото за злоупотреба бяха признати за виновни от Регионалния съд във Виена. 15-годишният иракчанин е осъден на три години и половина затвор, а 17-годишният румънец – на три години затвор. 15-годишният афганистанец е осъден на 15 месеца.
Малдежът от Ирак е признат за виновен в три сексуални нападения над жената, които съдът е класифицирал като изнасилване, сексуално малтретиране на беззащитно лице и сексуална принуда. Освен това 15-годишният е осъден и за изнудване на жертвата, кражба с утежняващи обстоятелства и опит за палеж. В нощта на 16 януари 2025 г. той, заедно с другите двама основни обвиняеми и 14-годишен съучастник, са подпалили апартамента на учителката.
Присъдите на основните обвиняеми по делото не са окончателни.
