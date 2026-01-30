ЗАРЕЖДАНЕ...
|Осъдиха 80-годишен, спечелил милиони от лотарията
Джон Ерик Спайби, който спечелил от лотарията през 2010 г., получи тежката присъда за това, че е наводнил района на Манчестър с милиони таблетки етизолам, маскирани като диазепам. Той е изградил своята наркоимперия около тихия си провинциален дом в Уигън. Диазепамът, известен още като валиум, успокоява нервната система за лечение на тревожност, мускулни спазми, гърчове и отказване от алкохол.
В съда стана ясно, че Спайби е “предоставил помещения и е помогнал за адаптирането им и закупуването на машини" на стойност хиляди паунда за производство на наркотиците. Той пледира невинен, но беше осъден за конспирация за производство на наркотици и заговор за доставка на наркотици. Беше признат за виновен и по две обвинения за притежание на огнестрелно оръжие, притежание на боеприпаси и възпрепятстване на правосъдието.
Пълният размер на присъдата е 16 години и шест месеца затвор. Още трима души, сред които син на Спайби, бяха признати за виновни за производство и доставка на наркотици.
