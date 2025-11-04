ЗАРЕЖДАНЕ...
|Осъден на 11196 години затвор е открит мъртъв
Властите съобщиха, че Йозер е бил намерен обесен в банята на едночленната си килия в затвора с максимална сигурност Tekirdağ F-Type. Министърът на правосъдието Йълмаз Тунч потвърди, че е започнало разследване на смъртта му, въпреки че първоначалните данни сочат самоубийство.
Йозер беше осъден през 2023 г. заедно с брат си и сестра си за престъпления, включващи утежнена измама, пране на пари и ръководене на престъпна организация.
Присъдите на тримата последваха срива на Thodex през 2021 г., когато борсата внезапно спря тегленията и изчезна с клиентските средства – събитие, което остави над 400 000 потребители с приблизителни загуби от.6 милиарда долара.
