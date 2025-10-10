ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Обвиниха и задържаха мъж и жена за измама, свързана с отдаване на ваканционен имот под наем в Гърция
Събраните до момента доказателства сочат, че през месец май 2025 г. обвиняемите А.К. и В.П., с цел да набавят за себе си имотна облага са възбудили заблуждение у десетки лица, че могат да резервират апартамент под наем в Република Гърция за почивка през лятото на 2025 г. За целта хората трябвало да преведат като авансово плащане по сметка на чужда банка парична сума, която варирала от 100 до 300 евро. Уговорката била, че преведената от тях сума впоследствие ще им бъде приспадната от крайната цена за наем на имота. След като пострадалите превели парите, обвиняемите спрели да отговарят на обажданията им.
По случая е образувано досъдебно производство за измама, след подаден сигнал от един от пострадалите. Впоследствие по делото са постъпили са сигнали на хора от цялата страна. В хода на разследването е проведена акция на Дирекция "Киберпрестъпност“ - ГДБОП под ръководството на Софийска районна прокуратура, а А.К. и В.П. са задържани.
А. К. е многократно осъждан. Той е привлечен в качеството си на обвиняем за престъпление по чл.211, вр. чл.209, ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б. "б“ НК, за което се предвижда наказание "лишаване от свобода“ от 3 до 10 години.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Ново силно земетресение 7.4 удари Филипините, очаква се разрушите...
08:05 / 10.10.2025
Нови, строги правила променят пластмасовите бутилки
21:56 / 09.10.2025
Мощно земетресение разтърси съседите
08:07 / 09.10.2025
В Гърция: Стига! Вече просто не издържаме!
12:01 / 07.10.2025
Bloomberg: Близки до Тръмп оказват натиск върху Нобеловия комитет...
11:14 / 05.10.2025
РСМ е готова да окаже подкрепа за справяне с последиците от бедст...
08:20 / 05.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Гаджето на Венета Райкова долетя спешно от Дубай
09:07 / 08.10.2025
Лятото се завръща ударно, температурите скачат до три пъти
15:56 / 08.10.2025
Големи компании предлагат работа в Пловдив почти без интервю
05:10 / 09.10.2025
Кати назова тримата най-добри в чалгата в момента
13:20 / 08.10.2025
Адвокатът на Ветко Арабаджиев: Той няма нищо общо с Елените
14:44 / 08.10.2025
Шофьори: Пловдив е разсечен на две, под блокада сме заради жп линията
19:50 / 08.10.2025
До 5000 лева на месец за много тежка, но добре платена работа
09:39 / 08.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS