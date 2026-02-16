Обрат с цената на златото

© Златото възстанови част от загубите си след внезапната разпродажба в предходната търговска сесия, след като инвеститори се възползваха от понижените цени преди публикуването на ключови данни за инфлацията в Съединените щати, съобщава "Блумбърг".



В петък цената на благородния метал се повиши с 1,5%, след като в предходната сесия отбеляза спад от 3,2% – най-големият еднодневен спад за последната седмица. Спадът съпътстваше нервността на Уолстрийт, където цените на всички класове активи се понижиха заради опасения относно въздействието на изкуствения интелект върху печалбите на компаниите.



Спадът на златото може да е бил засилен от искания за допълнително обезпечение и алгоритмична търговия, обяснява Лиу Шияо, анализатор в Zijin Tianfeng Futures Co. "В много случаи инвеститорите държат тези активи едновременно: когато едната страна е разпродадена, другата е изправена пред натиск за обратно изкупуване“, казва тя. "Въздействието обаче няма да бъде твърде значително. Златото все още е във фаза на консолидация.“



Майкъл Бол, макростратег в "Блумбърг", добавя, че отстъплението вероятно е било усилено от продажби от страна на съветници по търговия със стоки, използващи компютърни модели за залагане на движенията на цените.



Част от скорошните разпродажби на злато и сребро, които отбелязаха падане от почти 11% в четвъртък, вероятно произтичат и от реализиране на печалба. Благородните метали възстановиха част от загубите си след историческия срив в началото на месеца, а търговията остава необичайно волатилна.



Инвеститорите сега очакват данните за инфлацията в САЩ, които ще бъдат публикувани по-късно в петък и които могат да повлияят на очакванията за следващите ходове на Федералния резерв. Стабилните данни за заетостта през януари намалиха натиска върху Фед да намали лихвените проценти до средата на годината. По-ниските лихви обаче остават попътен вятър за благородните метали, които не носят лихва.