ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Обир в Лувъра: Крадци с моторни резачки задигнаха бижута от колекцията на Наполеон Бонапарт
Автор: Борислава Благоева 16:18Коментари (0)466
©
Трима крадци с резачки нахлуха в парижкия Лувър и избягаха с девет безценни бижута от ерата на Наполеон, принуждавайки властите да затворят най-посещавания музей в света и карайки полицията да започне разследване, съобщава India Today.

Световноизвестният музей Лувър в Париж беше затворен в неделя, след като крадци, за които се твърди, че са размахвали резачки, са избягали с девет бижута от ерата на Наполеон. Крадците са влезли в музея от страната на река Сена и са получили достъп до залата чрез товарен асансьор, според местните медии.

Френският министър на културата Рашида Дати потвърди инцидента в публикация в социалните медии, заявявайки: "Няма съобщения за пострадали. Аз съм на място заедно с екипите на музея и полицията. Разследването е в ход.“

Според френския всекидневник Le Parisien, крадците са влезли в Лувъра от фасадата, обърната към Сена, където е протичала строителска дейност. Твърди се, че са използвали товарен асансьор, за да получат директен достъп до залата в галерия "Аполо“. Галерията представя селекция от френски коронни бижута.

След като счупили остъклените пространства, в които са изложени бижутата, те са взели "девет предмета от колекцията бижута на Наполеон и императрицата“, съобщи Le Parisien. Смята се, че крадците са носили малки верижни триони, за да извършат кражбата.

Видео показва няколко души, предимно туристи, които бягат от музейния комплекс след обира. India Today не можа да потвърди автентичността на видеото.

Лувърът е дом на над 33 000 произведения, обхващащи антики, скулптура и живопис, от Месопотамия, Египет и класическия свят до европейски майстори. Сред звездните му атракции са Мона Лиза, както и Венера Милоска и Крилатата победа на Самотраки.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Международни новини:
Гигантски астероид е ударил Земята, но кратерът липсва
14:47 / 19.10.2025
Разкриха маршрута на Путин за срещата му с Тръмп
17:35 / 18.10.2025
Москва: Твърде е рано за преговори с България за прелитане на рус...
15:52 / 18.10.2025
Пътуванията в Европа никога няма да са същите, предстоят големи п...
12:00 / 18.10.2025
Млада българка също е част от флотилията "Глобъл Сумуд"
10:45 / 18.10.2025
"Заплаши да си тръгне и отмени обяда": Тръмп е повишил глас на Пу...
19:06 / 17.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Удвояват околовръстното на Пловдив
Проблеми с междуселищните автобуси до Пловдив
Скандал с колите на НСО на президента във Варна
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: