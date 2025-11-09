ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ново земетресение със сила 4,5 по Рихтер в Северозападна Турция
Земетресението е станало в 11:58 часа местно време (10:58 българско време) с епицентър в района на град Съндъргъ и дълбочина 7,14 километра, според Дирекцията за управление при бедствия и аварии (AFAD).
Изданието напомня, че трусът, който е бил усетен от жителите на Съндъргъ и съседните райони, идва след по-силно земетресение с магнитуд 6,1, което разтърси същата зона на 27 октомври, причинявайки рухването на сгради и масова паника. Преди него, на 10 август, друг трус с магнитуд 6,1 в Съндъргъ взе две жертви, а 29 души бяха ранени.
По данни на Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН днешният трус в Западна Турция е бил с магнитуд 4,3 по Рихтер и дълбочина 10 км.
