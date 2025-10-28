ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Сеизмолог от БАН ни успокои
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:29Коментари (0)501
© Facebook
Сеизмичната активност в района на земетресението от вчера вечерта в Турция продължава, но към момента няма засилена такава в България. Това съобщи проф. Николай Милошев - директор на Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН.

Силното земетресение с магнитуд 6,1 беше регистрирано в Западна Турция късно вечерта в понеделник – 22:48 ч. местно време (21:48 часа българско време).

Епицентърът е в град Синдирги в провинция Балъкесир. Трусът е усетен в западната част на страната, включително Истанбул и Измир, както и в Южна България.

"Съвсем логично е да продължава сеизмичната активност при едно такова земетресение. До момента афтершоковете с магнитуд над 4 са 8, а тези с магнитуд над 3 – над 50“, посочи проф. Милошев пред bTV.

Той допълни, че за хората в засегнатия район ситуацията е много неприятна, тъй като на всеки 15–20 минути земята се клати.

Епицентърът на земетресението е приблизително на 150 километра от Истанбул. Трусът е бил усетен не само в турския мегаполис, но и в редица райони на България – включително в Русе и София, уточни проф. Милошев.

"Разбира се, основният трус е напълно нормално да бъде усетен и у нас, но следващите, с по-нисък магнитуд, вероятно ще се усещат само в района на Истанбул“, уточни сеизмологът.

По отношение на последиците проф. Милошев заяви, че към момента няма информация за човешки жертви, но са налице разрушения в засегнатите населени места.

"Районът е разсечен от множество разломи, затова подобни събития са напълно възможни“, каза още експертът.


Още по темата: общо новини по темата: 1
28.10.2025 Само за час: Втори силен трус удари Турция






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Цените на имотите в Пловдив достигат до 1900 евро на кв.м, най-ак...
09:20 / 28.10.2025
Рекордна цена за смилянския боб
08:47 / 28.10.2025
Направленията станаха електронни, но джипито ни вика в кабинета
09:27 / 28.10.2025
Проф. Георги Рачев зарадва жителите на Пловдив, София и Варна
07:59 / 28.10.2025
Временни ограничения в движението по "Хемус" и "Тракия"
07:54 / 28.10.2025
Мегаинвестицията, която ще отвори нови хиляда работни места в Пло...
08:09 / 28.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Купа на България сезон 2025/2026
Бюджет 2026
Мачове между Локо и Ботев сезон 2025/2026
Предаване "Цветовете на Пловдив"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: