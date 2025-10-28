Сеизмолог от БАН ни успокои

© Facebook Сеизмичната активност в района на земетресението от вчера вечерта в Турция продължава, но към момента няма засилена такава в България. Това съобщи проф. Николай Милошев - директор на Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН.



Силното земетресение с магнитуд 6,1 беше регистрирано в Западна Турция късно вечерта в понеделник – 22:48 ч. местно време (21:48 часа българско време).



Епицентърът е в град Синдирги в провинция Балъкесир. Трусът е усетен в западната част на страната, включително Истанбул и Измир, както и в Южна България.



"Съвсем логично е да продължава сеизмичната активност при едно такова земетресение. До момента афтершоковете с магнитуд над 4 са 8, а тези с магнитуд над 3 – над 50“, посочи проф. Милошев пред bTV.



Той допълни, че за хората в засегнатия район ситуацията е много неприятна, тъй като на всеки 15–20 минути земята се клати.



Епицентърът на земетресението е приблизително на 150 километра от Истанбул. Трусът е бил усетен не само в турския мегаполис, но и в редица райони на България – включително в Русе и София, уточни проф. Милошев.



"Разбира се, основният трус е напълно нормално да бъде усетен и у нас, но следващите, с по-нисък магнитуд, вероятно ще се усещат само в района на Истанбул“, уточни сеизмологът.



По отношение на последиците проф. Милошев заяви, че към момента няма информация за човешки жертви, но са налице разрушения в засегнатите населени места.



"Районът е разсечен от множество разломи, затова подобни събития са напълно възможни“, каза още експертът.