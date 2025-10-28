ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Сеизмолог от БАН ни успокои
Силното земетресение с магнитуд 6,1 беше регистрирано в Западна Турция късно вечерта в понеделник – 22:48 ч. местно време (21:48 часа българско време).
Епицентърът е в град Синдирги в провинция Балъкесир. Трусът е усетен в западната част на страната, включително Истанбул и Измир, както и в Южна България.
"Съвсем логично е да продължава сеизмичната активност при едно такова земетресение. До момента афтершоковете с магнитуд над 4 са 8, а тези с магнитуд над 3 – над 50“, посочи проф. Милошев пред bTV.
Той допълни, че за хората в засегнатия район ситуацията е много неприятна, тъй като на всеки 15–20 минути земята се клати.
Епицентърът на земетресението е приблизително на 150 километра от Истанбул. Трусът е бил усетен не само в турския мегаполис, но и в редица райони на България – включително в Русе и София, уточни проф. Милошев.
"Разбира се, основният трус е напълно нормално да бъде усетен и у нас, но следващите, с по-нисък магнитуд, вероятно ще се усещат само в района на Истанбул“, уточни сеизмологът.
По отношение на последиците проф. Милошев заяви, че към момента няма информация за човешки жертви, но са налице разрушения в засегнатите населени места.
"Районът е разсечен от множество разломи, затова подобни събития са напълно възможни“, каза още експертът.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1
|
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Цените на имотите в Пловдив достигат до 1900 евро на кв.м, най-ак...
09:20 / 28.10.2025
Рекордна цена за смилянския боб
08:47 / 28.10.2025
Направленията станаха електронни, но джипито ни вика в кабинета
09:27 / 28.10.2025
Проф. Георги Рачев зарадва жителите на Пловдив, София и Варна
07:59 / 28.10.2025
Временни ограничения в движението по "Хемус" и "Тракия"
07:54 / 28.10.2025
Мегаинвестицията, която ще отвори нови хиляда работни места в Пло...
08:09 / 28.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Любо Киров
07:35 / 26.10.2025
Мария Силвестър става водеща в "Преди обед"
19:41 / 26.10.2025
Ужасяващи кадри от мястото на катастрофата до Пловдив
16:55 / 26.10.2025
От 24 септември 2026 г. влизат в сила нови правила за пътуване в ЕС
21:31 / 26.10.2025
Можем ли да паркираме на място, на което паркоскобата не е вдигната?
10:05 / 27.10.2025
Хиляди българи празнуват днес
07:04 / 26.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS