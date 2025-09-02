ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Ново земетресение разтърси Афганистан
Очаква се продължително търсене на оцелели след предишното земетресение с магнитуд 6,0, което остави над 3000 ранени, като повечето жертви са в провинция Кунар.
Епицентърът на новото земетресение е бил на 34 км североизточно от Джалалабад и е ударил в 16:59 ч. (15:59 ч. българско време) на дълбочина 10 км
Земетресението е било усетено и в северозападната част на Пакистан.
Пакистанската метеорологична служба е изчислила магнитуда на земетресението на 5,4 и е локализирала епицентъра му в югоизточната част на Афганистан.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Земетресение близо до България
12:36 / 02.09.2025
Два самолета се сблъскаха, има загинал и ранени
08:39 / 02.09.2025
Турски гражданин e починал на "Капитан Андреево" заради забавена ...
16:11 / 31.08.2025
Силни бури нанесоха огромни щети в Италия
09:31 / 31.08.2025
Арестуваха един от най-известните изпълнители в света
22:02 / 29.08.2025
Климатична аномалия удря Балканите, ето каква зима ни очаква
20:39 / 29.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Голяма изненада за Сашо Кадиев
12:37 / 31.08.2025
Роден е точно преди 59 години в наш град, чието име вече не е същото
20:23 / 31.08.2025
Наша актриса, позната повече с гласа си, днес става на 66
12:10 / 01.09.2025
Франциска Йорданова с последни думи за "Преди обед"
11:32 / 01.09.2025
Преди сватбата си с новия тя заведе три от децата при бившия
14:12 / 01.09.2025
През септември внимавайте с парите, не теглете необмислени кредити
12:25 / 31.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS