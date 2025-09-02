ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Ново земетресение разтърси Афганистан
Автор: Николина Александрова 17:07Коментари (0)96
©
Североизточен Афганистан бе разтърсен от ново земетресение с магнитуд 5,2 по скалата на Рихтер, според Американската геоложка служба, докато регионът все още се възстановява от неделното земетресение, което отне живота на над 1400 души, предава Al Jazeera.

Очаква се продължително търсене на оцелели след предишното земетресение с магнитуд 6,0, което остави над 3000 ранени, като повечето жертви са в провинция Кунар.

Епицентърът на новото земетресение е бил на 34 км североизточно от Джалалабад и е ударил в 16:59 ч. (15:59 ч. българско време) на дълбочина 10 км

Земетресението е било усетено и в северозападната част на Пакистан.

Пакистанската метеорологична служба е изчислила магнитуда на земетресението на 5,4 и е локализирала епицентъра му в югоизточната част на Афганистан.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Международни новини:
Земетресение близо до България
12:36 / 02.09.2025
Два самолета се сблъскаха, има загинал и ранени
08:39 / 02.09.2025
Турски гражданин e починал на "Капитан Андреево" заради забавена ...
16:11 / 31.08.2025
Силни бури нанесоха огромни щети в Италия
09:31 / 31.08.2025
Арестуваха един от най-известните изпълнители в света
22:02 / 29.08.2025
Климатична аномалия удря Балканите, ето каква зима ни очаква
20:39 / 29.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Първата дългосрочна прогноза за есента и зимата: По-студени дни и по-чести снеговалежи
Първата дългосрочна прогноза за есента и зимата: По-студени дни и по-чести снеговалежи
21:00 / 31.08.2025
Голяма изненада за Сашо Кадиев
Голяма изненада за Сашо Кадиев
12:37 / 31.08.2025
Роден е точно преди 59 години в наш град, чието име вече не е същото
Роден е точно преди 59 години в наш град, чието име вече не е същото
20:23 / 31.08.2025
Наша актриса, позната повече с гласа си, днес става на 66
Наша актриса, позната повече с гласа си, днес става на 66
12:10 / 01.09.2025
Франциска Йорданова с последни думи за "Преди обед"
Франциска Йорданова с последни думи за "Преди обед"
11:32 / 01.09.2025
Преди сватбата си с новия тя заведе три от децата при бившия
Преди сватбата си с новия тя заведе три от децата при бившия
14:12 / 01.09.2025
През септември внимавайте с парите, не теглете необмислени кредити
През септември внимавайте с парите, не теглете необмислени кредити
12:25 / 31.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Съединението и празник на Пловдив
Други спортове
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Пожари 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: