Ново земетресение разтърси Афганистан

© Североизточен Афганистан бе разтърсен от ново земетресение с магнитуд 5,2 по скалата на Рихтер, според Американската геоложка служба, докато регионът все още се възстановява от неделното земетресение, което отне живота на над 1400 души, предава Al Jazeera.



Очаква се продължително търсене на оцелели след предишното земетресение с магнитуд 6,0, което остави над 3000 ранени, като повечето жертви са в провинция Кунар.



Епицентърът на новото земетресение е бил на 34 км североизточно от Джалалабад и е ударил в 16:59 ч. (15:59 ч. българско време) на дълбочина 10 км



Земетресението е било усетено и в северозападната част на Пакистан.



Пакистанската метеорологична служба е изчислила магнитуда на земетресението на 5,4 и е локализирала епицентъра му в югоизточната част на Афганистан.