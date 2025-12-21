ЗАРЕЖДАНЕ...
|Нов пробив в борбата с лечението на рак
Екипът постига зашеметяващ скок в лечението на рака, като преработва структурата на 5-флуороурацил (5-Fu) – широко използвано химиотерапевтично лекарство. Обикновено 5-Fu е слабо разтворим и често не успява да достигне до раковите клетки, което води до лоши резултати и тежки странични ефекти.
За да променят това, учените създават лекарството изцяло от нулата, като сферична нуклеинова киселина (SNA) – наномащабна структура, изградена от ДНК нишки, обграждащи малки сфери. Този иновативен дизайн трансформира съединението в мощно и прецизно насочено лечение, което предпазва здравите клетки от увреждане.
При тестване върху животински модели с остра миелоидна левкемия – агресивен и труден за лечение рак на кръвта версията на лекарството, базирана на SNA, показва забележителни резултати. Тя прониква в раковите клетки 12,5 пъти по-ефективно, унищожава ги до 20 000 пъти по-ефективно и забавя значително прогресията на рака. Още по-поразително е, че не показва никакви забележими странични ефекти – резултат, рядко наблюдаван при химиотерапия.
"В животински модели демонстрирахме, че можем да спрем развитието на туморите - коментира ръководителят на проучването Чад Миркин. - Ако приложим лечението на хора, това ще е наистина вълнуващ напредък. Това би означавало по-ефективна химиотерапия, по-добри нива на отговор и по-малко странични ефекти. Такава е целта при всеки вид лечение на рака.“
Откритието на екипа подчертава потенциала на структурната наномедицина – нова област, в която учените проектират както състава, така и формата на нанолекарствата, за да подобрят разтворимостта и ефективността им. Новият 5-Fu, базиран на SNA, представлява важна стъпка напред, превръщайки токсично и слабо лекарство в целенасочена, високопрецизна терапия, пише сайтът zdrave.to.
Д-р Чад Миркин, професор по химия, биомедицинско инженерство и медицина в Северозападния университет, е пионер в SNA технологията през годините. Неговият екип вече е разработил няколко базирани на SNA терапии, които в момента са в клинични изпитвания. Надеждата е, че този подход евентуално би довел до нови лечения на рак инфекциозни заболяванията, невродегенеративни разстройства и автоимунни състояния.
Според проф. Миркин по-малко от 1% от лекарството се разтваря в биологични течности, което затруднява ефективното му усвояване от организма. Чрез създаването на SNA форма на 5-Fu екипът решава този проблем. SNA структурата позволява на раковите клетки естествено да абсорбират лекарството. Веднъж попаднали в тях, ензимите разграждат ДНК обвивката, освобождавайки активното вещество на точното място. След обещаващите резултати екипът на проф. Миркин планира да тества лечението върху по-големи животински модели, преди да премине към клинични изпитвания върху хора.
