Николай Младенов: Нарушенията на спирането на огъня трябва да спрат
09:19
©
Върховният представител за Газа Николай Младенов заяви по време на Мюнхенската конференция, че продължаващите нарушения на примирието представляват значителна пречка за работата на палестинския комитет, определен да поеме следвоенното управление и възстановяване на анклава, пише Associated press.

Той е върховен представител за Газа на създадения от Вашингтон Съвет за мир. Съветът, учреден от американския лидер Доналд Тръмп, се очаква да се събере на заседание следващата седмица.

Младенов призова и за увеличаване на хуманитарната помощ и повишаване на сигурността.

"Трябва да направим така, че това, което се случва сега с нарушенията на спирането на огъня, да спре", допълни той.







