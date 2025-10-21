ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Никола Саркози влиза в затвора
Саркози отказа да помоли Еманюел Макрон за амнистия и заяви, че ще търси справедливост. Въпреки това Саркози беше поканен от Макрон за разговор в Елисейския дворец в края на миналата седмица. "Не се страхувам от затвора. Ще държа главата си високо вдигната дори пред вратите на затвора“, уверява в интервю за La Tribune Dimanche бившият лидер на френската десница, чиито адвокати трябва да подадат молба за освобождаване веднага след влизането му в затвора.
70-годишният президент на републиката вероятно ще бъде настанен в една от петнадесетте килии с площ 9 м2 в изолационния блок. Този избор ще спести на Никола Саркози контакти с другите затворници, за да се гарантира неговата безопасност и да се избегнат снимки с мобилни телефони.
На 25 септември френските съдии смаяха съдебната зала, като наложиха заповед за задържане на Саркози за участие в престъпна група, без да изчакат апелативния процес, който трябва да се произнесе преди лятото. Те се позоваха на "изключителната тежест на деянето“ и дадоха на бившия държавен глава само кратък срок преди влизането му в затвора. Никола Саркози беше признат за виновен, че е позволил на двамата си най-близки сътрудници в Министерството на вътрешните работи, Брис Ортефе и Клод Геан, да започнат преговори в Триполи с цел тайно финансиране на кампанията му от Муамар Кадафи.
Саркози трябва да пристигне в затвора в 9:30 часа местно време (10:30 българско време). Почти веднага след пристигането си той ще бъде запознат с инструкциите за затворниците и информацията за вътрешния ред в затвора.
Най-известният затворник в затвора "Ла Санте" досега е бил френският офицер Алфред Драйфус, несправедливо обвинен в предателство в полза на Германия. Той е бил в този затвор в началото на 1895 г., преди да бъде изпратен във Френска Гвиана. Впоследствие е бил признат за невинен и върнат в армията. През 2025 г. френският парламент гласува посмъртно да му бъде дадено званието бригаден генерал.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 15
|предишна страница [ 1/3 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Тръмп пак се ''извъртя'' за победителя във войната в Украйна
20:23 / 20.10.2025
ЕС одобри забраната за внос на руски природен газ
14:10 / 20.10.2025
Убиха 37-годишен българин пред нощен клуб в Атина
09:42 / 20.10.2025
Двама загинали, след като самолет и кола паднаха в морето
09:15 / 20.10.2025
Тиара на императрица Евгения сред откраднатите бижута от Лувъра
20:47 / 19.10.2025
Обир в Лувъра: Крадци с моторни резачки задигнаха бижута от колек...
16:18 / 19.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Виктор Калев!
13:53 / 20.10.2025
Станимир Гъмов: Развод, конфликти, трудни периоди
21:34 / 19.10.2025
България копае дъното! Момчето, намушкано в мол, е починало
22:22 / 19.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS