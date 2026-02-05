ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Словения се готви да забрани социалните медии за лица под 15 години
Автор: Николина Александрова 18:58Коментари (0)179
©
Словения подготвя законопроект за забрана на достъпа до социалните медии за деца под 15 години, съобщи вицепремиерът Матей Аркон на пресконференция на 5 февруари, предава Reuters.

Словения, с население от около 2 милиона души, следва примера на Испания и Гърция, които по-рано тази седмица предложиха забрана на използването на социални медии от тийнейджъри, което е знак за засилване на негативното отношение в Европа към технологията, която според някои е създадена, за да предизвиква зависимост.

Аркон заявява, че Министерството на образованието е инициирало тази мярка, въз основа на опита на други страни, и че експерти в областта на образованието и цифровите технологии също ще участват в изготвянето на закона, чиято цел е да защити децата и юношите.

"Това е гореща тема в целия свят и в Европа през последните седмици и месеци, и с това ние като правителство показваме, че се грижим за нашите деца“, заявява Аркон след заседанието на правителството.

Той посочва, че правителството иска да регулира социалните мрежи, в които се споделя съдържание, като спомена TikTok, Snapchat и Instagram.

Докато Испания иска да забрани социалните медии за лица под 16 години, Гърция е на път да обяви подобна забрана за деца под 15 години, според високопоставен правителствен източник.

Други страни, като Великобритания и Франция, също обмислят по-строги мерки по отношение на социалните медии, след като през декември Австралия стана първата страна, която забрани достъпа до такива платформи за деца под 16 години.


Още по темата: общо новини по темата: 17
14.01.2026 »
21.10.2025 »
31.03.2025 »
19.03.2025 »
16.03.2025 »
06.01.2025 »
предишна страница [ 1/3 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Международни новини:
Милиардер: На ръба сме! Парите се използват като оръжие, а златот...
12:18 / 04.02.2026
Руското разузнаване, Зеленски, Бил Гейтс и Тръмп: Какви тайни раз...
22:53 / 03.02.2026
Името на Зеленски също изкочи във файловете "Епстийн"
17:13 / 03.02.2026
Бомба срещу популярен в България сръбски певец
15:58 / 03.02.2026
Нарушенията вече ще се засичат автоматично и се санкционират изця...
08:56 / 03.02.2026
България се появи в досиетата на Епстийн
09:40 / 02.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Единственият тунел, който свързва Северна и Южна България, остава напълно забравен
Единственият тунел, който свързва Северна и Южна България, остава напълно забравен
09:40 / 03.02.2026
Казаха колко евро е средната заплата в Гърция
Казаха колко евро е средната заплата в Гърция
12:53 / 03.02.2026
Нана Гладуиш получи нов прякор
Нана Гладуиш получи нов прякор
08:58 / 04.02.2026
Милиардер: На ръба сме! Парите се използват като оръжие, а златото остава сигурен актив
Милиардер: На ръба сме! Парите се използват като оръжие, а златото остава сигурен актив
12:18 / 04.02.2026
Изпя един от най-големите БГ хитове, а днес става на 65
Изпя един от най-големите БГ хитове, а днес става на 65
12:28 / 05.02.2026
Хванаха ги и на втората им среща
Хванаха ги и на втората им среща
10:04 / 04.02.2026
Какво означава, ако се чуват външни звуци или "пукане" вътре в котела на бойлера
Какво означава, ако се чуват външни звуци или "пукане" вътре в котела на бойлера
15:40 / 04.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Изтече видео с голи кадри на клиентка от студио за епилация в Бургас
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Парламентарни избори 2026
Сътресения в БСП и избор на нов председател
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: