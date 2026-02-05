ЗАРЕЖДАНЕ...
|Словения се готви да забрани социалните медии за лица под 15 години
Словения, с население от около 2 милиона души, следва примера на Испания и Гърция, които по-рано тази седмица предложиха забрана на използването на социални медии от тийнейджъри, което е знак за засилване на негативното отношение в Европа към технологията, която според някои е създадена, за да предизвиква зависимост.
Аркон заявява, че Министерството на образованието е инициирало тази мярка, въз основа на опита на други страни, и че експерти в областта на образованието и цифровите технологии също ще участват в изготвянето на закона, чиято цел е да защити децата и юношите.
"Това е гореща тема в целия свят и в Европа през последните седмици и месеци, и с това ние като правителство показваме, че се грижим за нашите деца“, заявява Аркон след заседанието на правителството.
Той посочва, че правителството иска да регулира социалните мрежи, в които се споделя съдържание, като спомена TikTok, Snapchat и Instagram.
Докато Испания иска да забрани социалните медии за лица под 16 години, Гърция е на път да обяви подобна забрана за деца под 15 години, според високопоставен правителствен източник.
Други страни, като Великобритания и Франция, също обмислят по-строги мерки по отношение на социалните медии, след като през декември Австралия стана първата страна, която забрани достъпа до такива платформи за деца под 16 години.
