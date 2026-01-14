ЕК ще се изправи пред нов вот на недоверие

© Европейската комисия (ЕК), ръководена от Урсула фон дер Лайен, ще се изправи пред пореден вот на недоверие в Европейския парламент, предава Европейская правда.



Това обяви днес председателката на ЕП Роберта Мецола.



Дебатите и гласуването на вота на недоверие ще се осъществят следващата седмица на пленарната сесия в Страсбург.



Членове на крайнодясната "Патриоти за Европа“ е внесъл предложението за новия вот на недоверие към Европейската комисия заради сключването на споразумение с блока от южноамерикански страни МЕРКОСУР.



"Патриоти за Европа“ изискват от Европейската комисия да поеме отговорност за "едностранното“ сключване на споразумението между ЕС и южноамериканския блок МЕРКОСУР, което се е случило "с явно пренебрежение към Европейския парламент, националните парламенти и милиони европейски фермери“.



В писмото на представителите на ''Патриоти за Европа'' публикувано в Х се твърди, че такава стъпка е удар по продоволствената сигурност на Европейския съюз.



"Тя (споразумението – ред.) отваря нашите пазари за продукти, които не отговарят на европейските стандарти в областта на опазването на околната среда, санитарните условия и хуманното отношение към животните, излагайки фермерите и селските общности на нелоялна конкуренция от страна на вноса, произведен в условия, които биха били незаконни в Европа“, отбелязват политиците.



"Патриотите за Европа“ обвиниха още Европейската комисия в "институционални маневри“, които заобикалят националните процедури за ратифициране на споразумението.



Това е четвъртият опит за вот на недоверие към Европейската комисия начело с Урсула фон дер Лайен в рамките на 6 месеца. Предходните три вота, два от които бяха инициирани от крайната десница, а един – от крайната левица, се провалиха.