"Не на имигрантите, освен ако не са милионери": Тръмп стартира програмата "златна виза"
Автор: Николина Александрова 13:16
©
"Не" на имигрантите, освен ако не са милионери и не искат да платят, заявява американски президент Доналд Тръмп, който стартира програма, предлагаща по-бързо издаване на визи на заможни чужденци, които имат възможност да платят поне 1 милион долара.

Доналд Тръмп написа в социалните медии, че "златната карта“ ще предложи на купувачите "незабавна процедура за получаване на гражданство за всички подходящи и проверени лица. Толкова вълнуващо! Големите американски компании най-накрая могат да задържат безценния си талант“.

Trump Gold Card, която беше обявена за първи път през годината, е виза, която се издава на тези, които могат да докажат, че ще донесат "съществена полза“ на страната, както се посочва на официалния уебсайт на програмата.

Визата идва в момент, в който Вашингтон засилва репресиите срещу имигрантите, като увеличава таксите за работни визи и депортира нелегални имигранти.

Gold Card обещава разрешение за постоянно пребиваване в САЩ за рекордно кратко време и изисква заплащането на такса от 1 милион долара, което е "доказателство, че лицето ще донесе съществена полза на Съединените щати“, според уебсайта на програмата.


