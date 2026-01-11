ЗАРЕЖДАНЕ...
|Нападнаха българското посолство в Скопие
Министерството на външните работи на Република България остро осъжда този акт срещу сградата на българското задгранично представителство в Скопие – символ на държавността и официалното присъствие на Република България в Република Северна Македония.
Министерството на външните работи изразява дълбоката си загриженост, че подобно дръзко деяние е резултат от системната липса на реакция от компетентните институции на Република Северна Македония при предишни посегателства и вандалски прояви срещу обекти, свързани с България и българската общност.
"Това е недопустимо посегателство срещу статута на дипломатическата мисия и грубо нарушение на Виенската конвенция за дипломатическите отношения", казват от МВнР.
Тази институционална пасивност, съчетана с толерирания и дори подклаждан говор на омразата срещу България и българите в нашата съседка, създадоха среда, в която подобни престъпни действия се насърчават и ескалират.
Настояваме компетентните власти в Република Северна Македония незабавно да предприемат всички необходими действия за установяване на извършителя и за подвеждането му под пълна наказателна отговорност, както и за гарантиране сигурността на българските дипломатически и консулски представителства, техния персонал и имуществото им.
Република България очаква от институциите в Република Северна Македония ясно и недвусмислено да се разграничат от проявите на омраза, да противодействат ефективно на подобни престъпления, да работят целенасочено за създаването на коренно различен обществен наратив за отношенията с България и да изпълняват безусловно международните си задължения.
Министерството на външните работи ще продължи внимателно да следи развитието на случая и си запазва правото да предприеме допълнителни действия в защита на българските интереси.
