|Най-малко 12 души, включително деца, са убити при стрелба в Сидни
"Потвърдена е смъртта на 12 души, включително мъж, за когото се смята, че е един от стрелците. Други 11 души са ранени, включително двама полицаи“, се казва в изявлението.
Преди това news.com.au съобщи, че сред загиналите има деца. Смята се, че нападението е било насочено към събитие, отбелязващо еврейския празник Ханука. Полицейски източници смятат, че престъплението е било планирано от няколко месеца.
Според предварителните съобщения един от заподозрените е убит, а друг е ранен и задържан. 9News съобщава, че има трети стрелец, който се е предал на властите.
Съобщения в социалните медии сочат, че един от стрелците е бил обезоръжен от минувач, който го е нападнал отзад. Мъжът успял да изтръгне пушката от стрелеца.
