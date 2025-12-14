© виж галерията Най-малко 12 души са убити при стрелбата на плаж в Сидни, съобщи местната полиция, предава News.com.au.



"Потвърдена е смъртта на 12 души, включително мъж, за когото се смята, че е един от стрелците. Други 11 души са ранени, включително двама полицаи“, се казва в изявлението.



Преди това news.com.au съобщи, че сред загиналите има деца. Смята се, че нападението е било насочено към събитие, отбелязващо еврейския празник Ханука. Полицейски източници смятат, че престъплението е било планирано от няколко месеца.



Според предварителните съобщения един от заподозрените е убит, а друг е ранен и задържан. 9News съобщава, че има трети стрелец, който се е предал на властите.



Съобщения в социалните медии сочат, че един от стрелците е бил обезоръжен от минувач, който го е нападнал отзад. Мъжът успял да изтръгне пушката от стрелеца.