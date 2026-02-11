ЗАРЕЖДАНЕ...
|Най-малко 10 загинали и 25 ранени след стрелба в гимназия в Канада
10 души загубиха живота си и най-малко 25 други са ранени след стрелба в средно училище в отдалечена част на Канада.
Служители на Кралската канадска конна полиция (RCMP) са били извикани в средното училище Tumbler Ridge в Британска Колумбия във вторник, 10 февруари, след сигнали за активен стрелец.
Старшият офицер по връзки с медиите на RCMP, сержант Крис Кларк, първоначално е потвърдил, че има "многобройни жертви“. По-късно полицията е съобщила, че 10 души са загинали, а 25 са ранени. Броят на жертвите може да се увеличи, тъй като екипите за спешна помощ продължават да работят.
Около 15:15 ч. местно време на жителите на Тъмблер Ридж и околните райони е изпратено спешно предупреждение, в което се призовава хората да останат в домовете си. RCMP заявява: "Молим хората в района на Тъмблер Ридж да останат в домовете си и да се укрият на място, да заключат вратите си и да не напускат домовете или работните си места в този момент.“
Полицията е влязла в училището, за да разследва сигналите, а на мястото е изпратена въздушна линейка, според Канадската радио-телевизионна корпорация.
По-рано местната телевизия CJDC-TV News описва заподозряната като жена с кафява коса, облечена в рокля. Полицията съобщава, че заподозряната нападателка вероятно е мъртва. В последната информация старши сержант Кларк заявява: "Смята се, че първоначалната заподозряна е намерена мъртва.
Продължава работата по установяване на това дали е имало втори заподозрян и на общия брой на жертвите.“
Полицаите работят по установяване дали има други лица, замесени в стрелбата.
Местни медии съобщават, че всички налични полицейски сили в региона са разположени в Тъмбълър Ридж. Училищен окръг 59 е потвърдил, че както средното училище в Тъмбълър Ридж, така и началното училище в Тъмбълър Ридж са били затворени по време на шокиращия инцидент.
