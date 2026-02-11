ИЗПРАТИ НОВИНА
Принц Уилям и Кейт Мидълтън коментираха ужасяващата стрелба в Канада
Автор: Борислава Благоева 17:03
©
Британският принц Уилям и Кейт Мидълтън направиха изявление относно днешната стрелба в средното училище Tumbler Ridge в Британска Колумбия, предава Sky News

"Ние сме с всички канадци след ужасяващата трагедия тази сутрин“, написа pринцът и принцесата на Уелс в социалните мрежи.

"Сърцата ни са с цялата общност на Тъмблър Ридж и изказваме най-дълбоките си съболезнования на семействата и приятелите, засегнати от тази опустошителна загуба.

"Много сме благодарни за смелостта, проявена от студентите, персонала и спасителите, които действаха безкористно пред лицето на такова насилие.“

Припомняме, че най-малко десет души загинаха този вторник, а 25 бяха ранени по време на стрелба в училище в Тъмблър Ридж, в западната част на Канада.


