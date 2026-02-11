ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Принц Уилям и Кейт Мидълтън коментираха ужасяващата стрелба в Канада
"Ние сме с всички канадци след ужасяващата трагедия тази сутрин“, написа pринцът и принцесата на Уелс в социалните мрежи.
"Сърцата ни са с цялата общност на Тъмблър Ридж и изказваме най-дълбоките си съболезнования на семействата и приятелите, засегнати от тази опустошителна загуба.
"Много сме благодарни за смелостта, проявена от студентите, персонала и спасителите, които действаха безкористно пред лицето на такова насилие.“
Припомняме, че най-малко десет души загинаха този вторник, а 25 бяха ранени по време на стрелба в училище в Тъмблър Ридж, в западната част на Канада.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Големи измами с риба по пазарите
09:01 / 11.02.2026
Най-малко 10 загинали и 25 ранени след стрелба в гимназия в Канад...
08:10 / 11.02.2026
Силно земетресение удари Източна Турция
08:12 / 11.02.2026
Великобритания удължи лиценза за българските дъщерни дружества на...
20:47 / 10.02.2026
Едно на всеки шест деца на възраст между 11-15 години е било жер...
19:01 / 10.02.2026
ЕС налага забрана за унищожаването на непродадени текстилни проду...
10:38 / 10.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Никол Станкулова стана жертва на разкрасителните процедури
17:09 / 09.02.2026
Ирина Тенчева: Гробищата са добро място
15:25 / 09.02.2026
Вече никой не вярва на Азис
10:58 / 09.02.2026
Рокади в Nova
17:22 / 09.02.2026
Удрят ни с нова такса, ще засегне всички
11:46 / 09.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS