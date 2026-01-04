ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|NBC: Самолетът, превозващ Мадуро и съпругата му, кацна в Ню Йорк
"Николас Мадуро и съпругата му бяха транспортирани до Съединените щати. Те току-що слязоха от самолета“, съобщава каналът.
Кадри показват мъж в сив костюм, слизащ по стълбите, придружен от голям брой американски военни. Мадуро е видян да носи подобни дрехи на снимката, публикувана преди това от президента на САЩ Доналд Тръмп.
Очаква се венецуелският президент да се яви във федералния съд в Манхатън следващата седмица по обвинения в трафик на наркотици и оръжия, пише CNN.
Според няколко американски медии първото им явяване в съда е насрочено за 5 януари. Дотогава те вероятно ще бъдат държани във временен център за задържане в Бруклин.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 12
|предишна страница [ 1/2 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Орбан: Събитията във Венецуела могат да доведат до повишаване на ...
21:41 / 03.01.2026
Като на кино: Тръмп е наблюдавал залавянето на Мадуро в реално вр...
18:44 / 03.01.2026
Разследват двамата управители на бара в Швейцария след смъртоносн...
17:30 / 03.01.2026
САЩ обвиниха Мадуро и съпругата му в наркотероризъм
15:44 / 03.01.2026
Как световните лидери оценяват атаката на САЩ срещу Венецуела
14:52 / 03.01.2026
Ландау: Операцията във Венецуела приключи
14:05 / 03.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Германска медия: България е по-богата, отколкото изглежда
14:31 / 02.01.2026
Заради липсата на бюджет, много семейства ще останат без детски надбавки
13:49 / 02.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS