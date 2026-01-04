© Самолетът, превозващ задържания Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес, кацна в американската военновъздушна база Стюарт в Ню Йорк.Това съобщи NBC News



"Николас Мадуро и съпругата му бяха транспортирани до Съединените щати. Те току-що слязоха от самолета“, съобщава каналът.



Кадри показват мъж в сив костюм, слизащ по стълбите, придружен от голям брой американски военни. Мадуро е видян да носи подобни дрехи на снимката, публикувана преди това от президента на САЩ Доналд Тръмп.



Очаква се венецуелският президент да се яви във федералния съд в Манхатън следващата седмица по обвинения в трафик на наркотици и оръжия, пише CNN.



Според няколко американски медии първото им явяване в съда е насрочено за 5 януари. Дотогава те вероятно ще бъдат държани във временен център за задържане в Бруклин.



