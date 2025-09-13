ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Мъже пребиха човек до смърт след ПТП и избягаха
След гонка на пътя, четирима мъже излизат от колите си и ситуацията ескалира до до бой, предава Digi24.
На кадрите, заснети от свидетели, се вижда как мъжете, участвали в конфликта, се удрят един друг с пръчки по средата на улицата, а след няколко мига единият от тях пада на земята. Замесените в скандала са откарани в болница.
Медиците, пристигат на мястото, но не успяват да спасят живота на пострадалия. Докато дойдат и органите на реда, трима от нарушителите вече са успели да избягат.
"Напусналите местопрестъплението лица са открити в град Бранище. Предвид обстоятелствата около престъплението, разследването е поето от наказателен прокурор от прокуратурата към Трибунала на Долж “, съобщиха румънските власти.
Четирима други, замесени в скандала, са се озовали в болница.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Тръмп обяви: Ако НАТО направи това, което казвам, войната ще свър...
15:30 / 13.09.2025
Станциите отчитат силно земетресение на гръцкия остров Крит
13:20 / 13.09.2025
От днес в Гърция солени глоби до 8000 евро
10:56 / 13.09.2025
Мощен трус удари Камчатка, обявена е опасност от цунами
08:15 / 13.09.2025
Бащата на Робинсън първо се изповядал и после издал сина си
21:38 / 12.09.2025
"Ей, фашист! Хвани!: Робинсън е изписал послания върху куршумите,...
17:52 / 12.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Иван Звездев вече не е готвач
16:34 / 11.09.2025
Днес е ден за прошка и покаяние, честито на имениците
06:55 / 11.09.2025
Едва на 41 години почина Петър Мойнов
16:32 / 11.09.2025
БНБ: Внесете си левовете в кеш по картовите сметки до 01.01.2026 г.
12:12 / 11.09.2025
Честито на Кеворк Кеворкян
13:45 / 11.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS