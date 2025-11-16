ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Мъртъв, но не точно: Лидерът на една от най-могъщите банди за трафик на наркотици е заловен
Уилмър "Пипо" Чавария е ръководител на "Лос Лобос", една от най-известните групи в страната.
Президентът Нобоа заяви, че Чавария е фалшифицирал собствената си смърт, променил е самоличността си и се е скрил в Европа, като същевременно е продължил да контролира престъпни операции. Семейството му твърди през 2021 г., че той е починал от сърдечен удар поради Covid.
През юни 2024 г. Министерството на финансите на САЩ санкционира бандата и я определи като група с "хиляди членове", която значително допринася за увеличаването на насилието в Еквадор.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Зеленски за "Вертикалния газов коридор", който минава през Българ...
18:17 / 16.11.2025
Инвеститори купуват апартаменти с едно съобщение и без оглед
18:11 / 16.11.2025
Украйна ще внася газ от Гърция през България?
11:05 / 16.11.2025
Чанти с пари и златна тоалетна: Корупционната криза, която "удари...
15:35 / 15.11.2025
САЩ направиха изключение за България за санкциите срещу "Лукойл"
22:11 / 14.11.2025
182 млн. лева разпределят Пловдив и още 6 общини за електробуси в...
21:06 / 14.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Руслан Мъйнов
09:44 / 15.11.2025
БТПП: 31 декември и 2 януари - почивни дни!
12:16 / 14.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS