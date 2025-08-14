ИЗПРАТИ НОВИНА
Много сурови глоби до 18 000 евро за изхвърлен от колата боклук в Италия
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:17
©
Италия въвежда много строги наказания за хора, които хвърлят боклук от автомобилите си.

Според новите правила, които вече са в сила, глобите могат да стигнат до 18 000 евро в най-тежките случаи – например, ако някой изхвърли цяла торба с отпадъци през прозореца на колата. За по-дребни неща като фасове, салфетки или пластмасови бутилки санкциите вече достигат до 1188 евро. Ако отпадъците бъдат изхвърлени в защитени зони като природни резервати, шофьорът може да загуби книжката си или дори да получи затвор.

Няма значение дали колата е в движение или спряна, а вече не е нужно нарушителят да бъде заловен на място от полицията – запис от охранителна камера е достатъчен. Камери има много, включително по пътищата и в градовете.

Новите глоби важат и за туристите. Целта е да се намали отдавнашният проблем с боклука, който се изхвърля на улиците, по селските пътища и магистралите в Италия.

 








