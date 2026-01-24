Младеж загина от токов удар на метростанция, опитал да вземе електронната си цигара от релсите

© Младеж загина от токов удар на метростанция в Берлин, след като се е опитал да вземе електронната си цигара, паднала на железопътната линия, предаде ДПА.



Полицията в Берлин заяви, че 17-годишният юноша е бил част от група на станция "Дойче Опер" и се опитал да вземе електронната си цигара (вейп), паднала под спрял влак.



При опита си той е докоснал релсите, след което е получил токов удар и е починал на място.