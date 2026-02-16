ИЗПРАТИ НОВИНА
Министерството на правосъдието на САЩ публикува списък с 300 известни личности, попаднали в досиетата на Епстийн
Автор: Николина Александрова 09:39
Министърът на правосъдието и главен прокурор на САЩ Пем Бонди публикуваха списък с над 300 имена на известни личности, фигуриращи в досиетата на американския финансист Джефри Епстийн, съобщават Fox News и CNN, позовавайки се на писмото й до членовете на Конгреса.

Писмото от шест страници включва имената на много известни личности, които се появяват в досиетата, независимо от контекста, и не уточнява степента, в която тези лица са били свързани или са имали контакти с Епстийн. Писмото е подписано от заместник-генералния прокурор Тод Бланш и е адресирано до висши членове на съдебните комисии на Камарата на представителите и Сената.

Сред посочените имена са британският принц Хари, американската телевизионна звезда и предприемачка Ким Кардашиян, музикантите Кърт Кобейн и Брус Спрингстийн, както и други знаменитости.

Според писмото на главния прокурор, Министерството на правосъдието е публикувало всички "записи, документи, съобщения и материали от разследването“, с които разполага и които попадат в девет категории, включително данни за трафик на хора, факти за укриване на документи и т.н. "Материалите не са били редактирани поради неудобство, увреждане на репутацията или политическа чувствителност“, цитира телевизионният канал писмото на Бонди.


